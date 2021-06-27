ورشة عمل لكسب التأييد ودعم الأسر الكافلة بين مديرتي التموين والتضامن بالإسكندرية



نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، ومديرية التموين، ورشة عمل حول كسب التأييد ودعم الأسر الكافلة، وذلك فى إطار التعاون المشترك والتواصل المستمر مع الأطراف المعنية والتى تنتهجها مديرية التموين والتجارة الداخلية ومن خلال دورها المجتمعى وتلبية لدعوة مديرية التضامن الاجتماعى قام المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسى والمتحدث الاعلامى للمديرية نائبا عن محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة بحضور الاجتماع الدورى لكسب التأييد ودعم الأسر الكافلة الذى أقيم بفندق سيسل تحت رعاية هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بمشروع تعزيز نظام حماية الطفل ببرنامج الرعاية البديلة.



و أشارت مديرية التموين فى بيان لها أنه شارك فى اللقاء مديريات التضامن الاجتماعى والتموين والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى ومديرية القوى العاملة والداخلية ومحكمة الأسرة ومشيخة الأزهر والمجلس الإقليمى للصحة النفسية،حيث تم استعراض مجهودات كل جهة حكومية للمساعدة فى حل مشاكل الأسر البديلة.



و أستعرض المهندس محمود القلش دور مديرية التموين والتجارة الداخلية فى المساهمة الفعالة فى حل قضايا الأسر البديلة فى رحلتهم فى كفالة طفل يتيم حيث أبدى سعادته باهتمام الجهات الحكومية بالقضايا القطاعية المتداخلة وقضايا الدعوة لكسب التأييد لحل المشاكل التى تواجه مثل هذه القضايا من خلال مساعدة الجهات الحكومية المختصة كلا فى مجاله.



و قد تم المشاركة فى ورشة عمل لطرح حلول للتحديات التى تواجه الأسر البديلة فى استخراج بطاقات تموين لهذه الفئة ومدى تعاون مديرية تموين الإسكندرية فى المساعدة فى هذه الإجراءات.