Advertisements

معسكر مغلق للأولمبياد الخاص المصري استعدادا للألعاب العالمية الشتوية - كازان ٢٠٢٢

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
دخلت اليوم الأحد منتخبات الأولمبياد الخاص المصري لرياضة الفلوربول فى معسكر تدريبي مغلق بمركز أعداد المنتخبات القومية بالمعادي ويستمر حتى الأربعاء ٣٠ من يونيه الجاري تحت رعاية WE وكوكاكولا. 

أكد الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري علي أن المعسكر يأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة بالألعاب العالمية الشتوية للأَولمبياد الخاص والمقرر آنطلاقها بمدينة كازان الروسية في شهر يناير من العام المقبل ٢٠٢٢. 

وأضاف " محمود " أن مصر ستشارك بفريقين بالالعاب العالمية الشتوية  واحد من الفريقين من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري والآخر فريق موحد "مدمج" بين لاعبي الأولمبياد الخاص المصري ولاعبين من غير المعاقين. 

ونجحت منتخبات مصر للأولمبياد الخاص، في رياضة الفلوربول في تحقيق الفوز ببطاقتي التأهل للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص التي ستقام بمدينة كازان الروسية العام المقبل خلال الكأس الأقليمية التي آستضافتها القاهرة في شهر نوفمبر عام ٢٠١٩.

وآطمئن  رئيس الاولمبياد الخاص المصري  من عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني ونائب رئيس البعثة المصرية علي كافة الاستعدادات التدريبية خلال فترة المعسكر الحالي والتشديد علي الآلتزام بتطبيق كافة الاجراءات الآحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة اللاعبين وجميع أفراد البعثة المصرية خلال تواجدهم بالمعسكر. 

 ومن المقرر أن تخوض منتخبات الاولمبياد الخاص المصري عددا من المعسكرات المغلقة  المكثفة خلال الفترة القادمة من العام الجاري قبل التوجه إلى مدبنة كازان في مطلع العام المقبل ، فى إطار برنامج الإعداد للالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص المقرر آنطلاقها شهر يناير المقبل.

أخبار تهمك

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

الجوكر الذهبي.. موعد إعلان الأهلي عن أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتحرك لتمديد عقد هذا الثنائي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 11 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 5 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ نصف ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يستبعد 6 لاعبين من مواجهة الزمالك والمقاصة

منذ 35 دقيقة

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم ليستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

04:01 م

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

02:02 م

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

02:11 م

نجم ليستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة