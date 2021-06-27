"العرابي": زيارة الرئيس السيسي لبغداد تعيد الثقة بأن العراق عاد إلى العالم العربي (فيديو)

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبغداد هامة جدًا، وهي الأولى لرئيس مصري منذ أكثر من 30 عام، وتُعيد الثقة أن العراق عاد إلى العالم العربي مرة أخرى بقوة وبنفس المكانة التي كان يعيشها من قبل.



وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخبار TEN" المذاع عبر "TEN"، اليوم الأحد، أن هذه الدول ذات ثقل سياسي وتسعى للتكامل الاقتصادي الواسع، وسوف يكون هناك مساندة سياسية دائمة في المواقف والقضايا المختلفة التي تمر بها هذه الدول، موضحًا أن القمة الثلاثية ستتضمن التأكيد على المواقف العربية المساندة لحقوق مصر والسودان في مياه النيل، والقضايا الاخرى في المنطقة مثل القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والسورية واليمنية وغيرها من القضايا التي تشكل تهديد للأمن القومي العربي.



وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن هذه القمة نواة جيدة صلبة قوية تستطيع أن تكون بداية للأمن القومي العربي في صياغة جديدة مبنية على الرؤى الموحدة، موضحًا أن هناك توسيع اتصالات من الخارجية المصرية كرسالة ردع سلمية تقوم على فكرة المصالح المشتركة، وهي رسالة قوية لبعض الدول التي تسير على نهج فرض سياسة الأمر الواقع وعدم الالتفات لمصالح الشعوب.