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أحمد السقا ضيف شرف في فيلم "200 جنيه"

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يشارك الفنان أحمد السقا في فيلم "200 جنيه"، كضيف شرف حيث من المقرر أن يصور 4 مشاهد فقط.

فيلم "200 جنيه" يشارك به عدد من الفنانين منهم إسعاد يونس، هاني رمزي، نيللي كريم، أحمد رزق، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبدالعزيز، دينا فؤاد، ملك قورة وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

وينتظر النجم أحمد السقا عرض فيلمه "العنكبوت" والذي شارك به مع عدد من الفنانين منهم منى زكى وظافر العابدين.

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