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علاء عابد: ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد نقلة كبيرة فى عهد السيسي

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
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عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدران البعلى، بشأن طرد الأهالي من المساكن الإدارية والمساكن الخاصة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والكائنة بجوار محطة سكة حديد مدينة القصاصين الجديدة دون صرف تعويضات مناسبة أو توفير سكن بديل لهم.

من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إن توجيهات القيادة السياسية واضحة وصريحة بشأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وإعلاء شأن المواطن، وخير دليل على ذلك مبادرة "حياة كريمة" التى تحولت لمشروع قومي سيغير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، ولهذا فإن المواطن يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن موازنة وزارة النقل للعام الجديد بها تقريبا من 1.8 مليار إلى 2 مليار جنيه تحت بند تعويضات المضارين، وهذا ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بصرف التعويضات وسهولة إجراءات الصرف وسرعة الإجراءات، ولهذا فإن المواطن وملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد نقلة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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