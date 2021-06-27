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محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال البحث الميدانى الجديد لمستحقى "تكافل وكرامة"

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اعمال الانتهاء من البحث الميدانى الجديد لمستحقى تكافل وكرامة للحالات الموقوفه او المرفوضة، بالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين، وإضافة المواليد الجديدة وكذلك الأبناء غير المضافين بالتكوين الأسري، وكذلك تعديل فئات الأبناء بالمراحل التعليمية المختلفة.

أكد اللواء جمال نورالدين، بضرورة التعاون التام مع الباحث الميدانى الذي سيزور الأسرة بمحل إقامتها وامداده بكافة المعلومات الصحيحة والدقيقة حرصا على مصلحتهم، منوها إلى عدم الاستماع إلى أي إشاعات مغرضة مما يروضها البعض بشأن إلغاء المساعدة، مؤكدا أن عملية التحديث لها فؤائد عديدة للأسرة، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الأسر التى لديها أبناء أقل من 6 أعوام البطاقة الصحية لها، كما طمأن نورالدين، أنه على جميع الحالات التي قامت بتغيير محل إقامتها، بأنه لا داعى للقلق وعليهم سرعة إخطار الوحدة بمحل إقامتها الجديد بالتفصيل حتى ولو كان خارج المحافظة.

وأوضح المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، انه تم تشكيل لجنه على مستوى الاداره الاجتماعيه لكل مركز ومشكله من رئيس كل وحده اجتماعيه من الباحثين الاجتماعيين ومكلفات الخدمه الاجتماعيه، لبحث جميع الحالات الوارده من قبل الوزاره بحث ميدانى كامل وشامل، من جميع النواحى الاجتماعيه والاقتصاديه للاسر المرفوضه والموقوفه من المساعده بمنتهى الحياديه والشفافيه وجارى الانتهاء من هذه الابحاث لاعاده صرف هذه الحالات الموقوفه مره اخرى والحصول على المساعده الماليه تكافل وكرامه، حيث شكلت لجنه مكثفه من جميع المديريات الاجتماعيه على مستوى الجمهوريه لاعاده فحص وبحث جميع الحالات الموقوفه من مساعده تكافل وكرامه من قبل الوزاره وكثره الشكاوى الوارده على البوابه الالكترونيه للوزاره.

يذكران المستندات المطلوبة للفحص شملت " صورة بطاقة الزوج والزوجة، وصور شهادات جميع الأبناء أقل من 16 عاما، صورة بطاقة الأبناء فوق سن 16 عاما ولم يتزوجوا وصورة الكارنيه للأبناء بالتعليم الجامعي، كذا بيان قيد مدرسي للأبناء بمراحل التعليم معتمد ومختوم بختم الشعار، وكذا صورة من وثيقة عقد الزواج، صورة من شهادة الوفاة فى حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء بالإضافة إلى شهادة حيازة زراعية معتمدة ومختومة بختم الشعار وصورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.

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