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وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لوكلاء الوزارة ورئيسا شركتى الفرعونية ورشيد

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:17 م
المهندس طارق الملا وزير البترول
المهندس طارق الملا وزير البترول
الفجر الاقتصادي
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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات محدودة شملت وكلاء لووارة البترول والثروة المعدنية ورؤساء شركات قطاع البترول وذلك يهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع الشاغرة وشملت الحركة التالي أسمائهم:

المهندس محمد عبدالعزيز حلمي اسماعيل وكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية

المهندس شريف على حسب الله شديد وكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشئون البترول بوزارة البترول والثروة المعدنية

المهندس محمد سمير محمد عبداللطيف رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول

المهندس عصام الدين محمد على العجراوي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية لللبترول

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الكلمات المفتاحية

وكلاء وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية شركة رشيد للبترول شركة الفرعونية للبترول

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