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"قمع وانهيار للاقتصاد".. زيادة جديدة على أسعار البنزين تزيد من معاناة الشعب التركي

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
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 قررت الحكومة التركية فرض زيادة جديدة على أسعار البنزين في تركيا.

 

ووفقًا لما ذكره موقع «ميلييت» التركي، فرضت الحكومة التركية زيادة على سعر البنزين.

 

يُذكر أن الحكومة التركية فرضت زيادة جديدة على أسعار الديزل في تركيا، يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرفية التركية، أمام الليرة التركية، وانهيار الاقتصاد التركي، وسوء الأوضاع المعيشية.

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