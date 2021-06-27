المنتخب الكرواتي يعلن عن غياب نجمه في مواجهة إسبانيا في اليورو

قال منتخب كرواتيا إنه سيلعب ضد إسبانيا في دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم بدون إيفان بيريسيتش عقب إصابة الجناح البالغ من العمر 32 عاما بفيروس كورونا.





وأضاف المنتخب الكرواتي في بيان "الطاقم الطبي عزل إيفان عن الأعضاء الآخرين في المنتخب الوطني وأبلغ السلطات المختصة على الفور بالوضع".





وتابع "سيقضي بيريسيتش عشرة أيام في عزل ذاتي وخلال تلك الفترة لن يشارك في مباريات المنتخب الكرواتي".





وقال المنتخب الكرواتي إن نتائج فحوص كل اللاعبين الآخرين وأعضاء الجهاز الفني جاءت سلبية.





وتمثل خسارة بيريسيتش ضربة قوية لكرواتيا وصيفة بطل كأس العالم والتي تتطلع لتجاوز المنتخب الإسباني الذي استعاد مستواه بانتصار ساحق 5- 0 على سلوفاكيا في آخر مبارياته في دور المجموعات الأسبوع الماضي.





وسجل بيريسيتش هدفا رائعا ليمنح المنتخب الكرواتي التعادل 1-1 مع جمهورية التشيك وينقذه من الخروج من دور المجموعات.





وتلتقي كرواتيا، التي بلغت دور الثمانية في 1996 و2008، مع إسبانيا بستاد باركن في كوبنهاجن غدا الاثنين حيث تسعى لبلوغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخها.