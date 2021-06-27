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كارتيرون يستبعد 6 لاعبين من مواجهة الزمالك والمقاصة

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شهدت قائمة الفريق الأول بنادي الزمالك، استبعاد أكثر من لاعب، جاء في مقدمتهم حارس المرمي محمد عواد، بالإضافة إلى استبعاد محمد عبد السلام وعبد الله جمعة وحازم إمام وحميد أحداد وأسامة فيصل.

 

وضمت القائمة كلا من:

 

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا في الدوري العام بملعب الجيش بالسويس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

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