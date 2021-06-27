لطلبة الثانوية العامة.. تعرف على ضوابط امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الثانوية العامة، إذ تبدأ امتحانات الشعبة العلمية يوم السبت 10 يوليو المقبل، وتستمر حتى يوم الإثنين 2 أغسطي، بينما تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم الأحد 11 يوليو المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس 29 يوليو.



وتأتي امتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، في ظل ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.



ومن المقرر أن تجرى الامتحانات، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحتازية، التي أقرتها الجهات الطبية والصحية، لتجنيب الطلبة والمعلمين، وجميع أطراف الامتحانات خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وبينما يؤدي طلبة وطالبات الثانوية العامة، الامتحانات في المواعيد المحددة بجداول الامتحانات التي أعلنت عنها وزارة التبية والتعليم، والتعليم الفني، يتساءل الكثير من الطلبة عن ضوابط أداء الامتحان الخاص بالمواد التي لا تضاف إلى المجموع.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" ضوابط أداء طلبة وطالبات الثانوية العامة لامتحان المواد التي لا تضاف للمجموع:



- بالنسبة لطلبة وطالبات المدارس الرسمية والخاصة وطلاب مدارس المكفوفين، المواد التي لا تضاف إلى المجموع هي: التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.



- بالنسبة لطلبة وطالبات مدارس المتفوقين (STEM) وطلاب المدارس الدولية وطلاب مدارس النيل، المواد التي لا تضاف إلى المجموع هي: التربية الدينية، التربية الوطنية.



- تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع اعتبارا من يوم السبت 3 يوليو 2021.



- سيتم إتاحة الامتحانات على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والإجابة عليه، وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان، تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة.



- بالنسبة لطلاب المدارس الدولية، يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.



- بالنسبة للطلاب المكفوفين، سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة، وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو إجابتها بطريقة (برايل).



- بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية، سيتم إتاحة كراسة الأسئلة على الموقع الإلكتروني للوزارة، بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها، طبقًا للجدول المعلن، وعلى أن يتم الإجابة فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.