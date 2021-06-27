تعرف على أبرز المواقف المحرجة التي تعرضت لها علا غانم

تصدرت الفنانة علا غانم التريند، منذ أمس عقب حلقتها مع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة".



و سردت علا غانم تفاصيل كثيرة في حياتها من خلال الحلقة، وبالتزامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" أصعب مواقف في حياة علا غانم:



آثارت علا غانم الجدل في الفترة الأخيرة بسبب انتشار صورة لها هي وبناتها داخل ملهى، وعلقت على ذلك قائله: "دي ناس فاضية، وهاعمل ليهم إيه اللي شايف حاجة يعملها".



وتابعت: "منتقدو صوري مع بناتي في ملهى ليلي مرضى، ولا يشغلني تعليقاتهم، ومعنديش حاجة أتكسف منها، ولا يشغل بالي سوى أسرتي ومستقبل بناتي وحياتي.. أنا ست محترمة وحرة ومحدش له كلمة عليا، وبناتي زي الفل، أومال لو كنت مع رجالة كانوا هيعملوا إيه".



