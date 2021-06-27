Advertisements

تعرف على أبرز المواقف المحرجة التي تعرضت لها علا غانم

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تصدرت الفنانة علا غانم التريند، منذ أمس عقب حلقتها مع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة".

و سردت علا غانم تفاصيل كثيرة في حياتها من خلال الحلقة، وبالتزامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" أصعب مواقف في حياة علا غانم:

آثارت علا غانم الجدل في الفترة الأخيرة بسبب انتشار صورة لها هي وبناتها داخل ملهى، وعلقت على ذلك قائله: "دي ناس فاضية، وهاعمل ليهم إيه اللي شايف حاجة يعملها".

وتابعت: "منتقدو صوري مع بناتي في ملهى ليلي مرضى، ولا يشغلني تعليقاتهم، ومعنديش حاجة أتكسف منها، ولا يشغل بالي سوى أسرتي ومستقبل بناتي وحياتي.. أنا ست محترمة وحرة ومحدش له كلمة عليا، وبناتي زي الفل، أومال لو كنت مع رجالة كانوا هيعملوا إيه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

حقيقة اعتزال نجم الأهلي في نهاية الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

نجم ليستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

كارتيرون يستبعد 6 لاعبين من مواجهة الزمالك والمقاصة

منذ أقل من ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 5 ساعات

الجوكر الذهبي.. موعد إعلان الأهلي عن أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

شيبة والـ8% يفاجأن الجمهور بكليب "إمتى" عبر اليوتيوب

سعد الصغير عن تحدي الخير: "ياريت نساعد بعض طول حياتنا"

خاص| بعد الهجوم عليها بسبب مراجيح وجو.. مخرجة "ليه لا": "المسلسل مفهوش ممثلين"

سيد علي: في حياة كل إمرأة قصة تحرش.. "حتى زوجتي وبنتي" (فيديو)

"جريمة في علم الغيب".. الفجر في مسرح قتل صاحب سوبر ماركت لزوجته والجيران: ' رفضت إعطائه حقوقه الشرعية' فيديو وصور

"أبوس إيديكم ارحموني" ..منة عرفة تشن هجومًا حادًا على الأشخاص الحاقدين عليها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

04:01 م

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

02:02 م

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

02:11 م

حقيقة اعتزال نجم الأهلي في نهاية الموسم

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة