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إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة في الدوري

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه ، استعدادا للقاء سموحة بعد قليل بالأسبوع الـ27 من بطولة الدورى الممتاز.

التشكيل شهد عدة تغييرات والذى جاء كالتالى:

حارس مرمى: محمد فوزى

خط لدفاع: مروان الصحراوى ،محمد هاشم ، باهر المحمدى ، محمد عادل

خط الوسط: محمد حسن ، محمد صادق

أمامهما:أحمد مصطفى – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف

حط الهجوم: شيلونجو

على مقاعد البدلاء ..محمد صبحى ،محمد عمار ، كاستيلو ، نادر رمضان ، عماد حمدى ، محمد الشامى ، عمر الوحش ، أحمد مدبولى ، بابل.

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