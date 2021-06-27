إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه ، استعدادا للقاء سموحة بعد قليل بالأسبوع الـ27 من بطولة الدورى الممتاز.





التشكيل شهد عدة تغييرات والذى جاء كالتالى:





حارس مرمى: محمد فوزى





خط لدفاع: مروان الصحراوى ،محمد هاشم ، باهر المحمدى ، محمد عادل





خط الوسط: محمد حسن ، محمد صادق





أمامهما:أحمد مصطفى – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف





حط الهجوم: شيلونجو





على مقاعد البدلاء ..محمد صبحى ،محمد عمار ، كاستيلو ، نادر رمضان ، عماد حمدى ، محمد الشامى ، عمر الوحش ، أحمد مدبولى ، بابل.