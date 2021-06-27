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إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة في الدوري
الأحد 27/يونيو/2021 - 06:03 م
ولاء حسني
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أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه ، استعدادا للقاء سموحة بعد قليل بالأسبوع الـ27 من بطولة الدورى الممتاز.
التشكيل شهد عدة تغييرات والذى جاء كالتالى:
حارس مرمى: محمد فوزى
خط لدفاع: مروان الصحراوى ،محمد هاشم ، باهر المحمدى ، محمد عادل
خط الوسط: محمد حسن ، محمد صادق
أمامهما:أحمد مصطفى – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف
حط الهجوم: شيلونجو
على مقاعد البدلاء ..محمد صبحى ،محمد عمار ، كاستيلو ، نادر رمضان ، عماد حمدى ، محمد الشامى ، عمر الوحش ، أحمد مدبولى ، بابل.
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