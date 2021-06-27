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مجلس النواب يوافق على اتفاق قرض بـ 400 مليون دولار لدعم التأمين الصحي الشامل

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل فى مصر، وذلك بمبلغ 400 مليون دولار.

وكان قد أحال المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت هذه الاتفاقيات كالتالي:.

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 4 2021.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 2352021.

كما أحال رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى لجان مختصة، وهما:.

1) مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد علي عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

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