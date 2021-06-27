احتفالا بثورة 30 يونيو: إنطلاق مهرجان للدرجات بالغردقة (صور)

أطلق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إشارة البدء لإنطلاق مهرجان الدراجات الهوائية بمدينة الغردقة، وذلك ضمن إحتفالات الغردقة بثورة 30 يونيو.



وقام بتنفيذ المهرجان الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تحت إشراف فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الشباب الرياضيه بثوره 30 يونيو.



وانطلق مهرجان الدراجات الهوائية من ميدان المحمدي حويدق بالغردقة، مرورا بشارع الكورنيش ومنطقة فلفلة، مرورًا بشارع الشيراتون، ثم طريق عرابيا، وينتهي بالغردقة سيتي سنتر.



وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أنه سيكون هناك حفل فنى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ضمن إحتفالات الشباب والرياضة تزامنًا مع احتفالات ثورة 30 يونيو.