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ميناء دمياط يستقبل 3996 رأس ماشية اليوم

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة..

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13028 طنا ، تشمل : 6100 طن يوريا و 4478 طن فوسفات و750 طن نترات و 1700 طن مولاس.

وأضاف المركز - في بيان - أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 7556 طنا تشمل : 540 طن خشب زان و 3144 طن ذرة و400 طن زيت طعام و 3500 طن حبيبات حرق أفران صب و 3996 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 972 طنا.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1499 حاوية مكافئة تشمل : خضروات ( فاصوليا و فلفل ) وحاصلات زراعية ( أعشاب و ريحان ) وفواكه ( برتقال و عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وسلوفينيا وأمريكا وسريلانكا .

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 173 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2246 حاوية مكافئة. كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 19898 طنا .

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20198 طنا.. فيما غادر قطار يتكون من 25 عربة الميناء , بعد أن أفرغ عدد 25 حاوية (40 قدما) , وكان قادما من الإسكندرية , وبلغت حركة تداول الشاحنات 2393 شاحنة.

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