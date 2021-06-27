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محافظ جنوب سيناء يصدق علي 218 حالة تصالح في مخالفات البناء

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، على 218 حالة تصالح على مخالفات البناء، بمدينة طور سيناء، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، بناء على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، وذلك بعد عرض أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء لتلك الحالات بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وطالب محافظ جنوب سيناء، المواطنين بجميع مدن المحافظة بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لسرعة الحصول على التصديق النهائي بالتصالح لينعم المواطنين بالإقامة في منازلهم بدون أية مخالفات.

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