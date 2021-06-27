عمر كمال يهنئ النادي الأهلي عقب تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا

هنأ المطرب الشعبي عمر كمال النادي الأهلي عقب فوزره في مباراة أمس مع تونس، وتأهله لنهائي دوري بطولة إفريقيا.



وكتب "كمال" من خلال صورة شاركتها جمعته بمحمود الخطيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب قائلا: ""‏‏مبروك للأهلى منكد عليا ف مصر وف تونس.



و تقدم النادي الأهلي في مباراة أمس بثلاث أهداف من خلال علي معلول في الدقيقة 38، محمد شريف في الدقيقة 56، حسين الشحات في الدقيقة 60.