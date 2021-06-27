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وزير الإعلام الأردني الأسبق: القمة المصرية العراقية الأردنية رسالة للرد على تغلغل إيران في العراق

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال صالح القلاب، وزير الإعلام الأردني الأسبق، إن عقد القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق والتنسيق بينهما شيىء مفرح، مشيرا إلى أن مصر عى الشقيقة الكبرى للعرب، والقضايا العربية هى قضاياها.

وأشار "القلاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى ان انعقاد القمة في بغداد هى رسالة لبعض الدول المجاورة التي تتدخل إقليميا في المنطقة، والتي تمدت أكثر من اللازم في العراق، وللتضامن مع رئيس الوزراء العراقي والذي تحدث أكثر من مرة عن التدخل السافر في شئون العراق والمقصود إيران.

وأضاف وزير الإعلام الأردني الأسبق، أن انعقاد القمة الثلاثية هى رسالة بأن مصر والأردن إلى جانب الشعب العراقي، ويجب أن يتحرر الشعب العراقي من الهيمنة الإيرانية.

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