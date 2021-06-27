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إنجي علاء تبهر جمهورها في أحدث جلسة تصوير

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت السيناريست إنجي علاء صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأبهرت إنجي علاء جمهورها من خلال هذه الصورة حيث عبرو عن إعجابهم من خلال خاصية التعليقات.

وكانت آخر أعمال السيناريست إنجي علاء مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25" مع عدد من الفنانين منهم يوسف الشريف وآيتن عامر.

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