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"أنا مصري" أحدث أغاني محمد الحلو

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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طرح المطرب محمد الحلو، أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "أنا المصري"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية " أنا مصري" غناء محمد الحلو، كلمات الشاعر محمد حارس في أول تعاون يجمعهما، ألحان ممدوح صلاح،  توزيع محمد صلاح، وتريات دكتور نادر أنيس والمجموعة، تشيللو خالد عبد الرحيم، بيانو محمد صلاح، فوكال عصام الشامي، أحمد الباز، ميكساج وماستر ملامح ساوند، عصام الكردي، إنتاج محمد حارس.

وتقول كلمات أغنية "أنا المصري":" "أنا مصري عربي فرعوني.والنيل سماره من لوني..طول عمري وتاريخي يبين ..يابلادي  شايلك في عيوني
من وقت لما الكون ساعنا".


اخر الأغاني التي طرحها محمد الحلو بصوته تتر مسلسل "ليالي الحلمية 6" الذي عرض عام 2016 من إخراج مجدي أبو عميرة.


وأصدر الحلو أول ألبوم له بعنوان "عراف"، وبعد أن حقق الألبوم نجاحا قام بإصدار العديد من الألبومات الأخرى، أبرزها: افتح كتابك، رحال، يا قمر، عصافير الجنة، على كيفك، صدقي، بندم، فداكي الروح، يا حبيبي، ناويلي، أحبابنا، واشهدي.

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