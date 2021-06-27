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تداول 400 شاحنة و6 آلاف طن بضائع بموانيء البحر الأحمر

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
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أفادت هيئة موانئ البحر الأحمر بأنه تم تداول 400 شاحنة ،6 آلاف طن بضائع عامة بموانيء الهيئة.

وذكرت الهيئة، أن حركة الواردات بلغت 3500 طن بضائع و215 شاحنة ،بينما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع و185 شاحنة بضائع عامة.

وغادرت ميناء سفاجا اليوم, السفينتان الحرية ودليلة ،بينما استقبل الميناء 4 سفن وهي " أمل ،ومحبة ،والحرية 2 ،وبوسيدون اكسبريس" ،كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا .

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