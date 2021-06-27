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كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك السابق

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من التعاقد مع باسم مرسي نجم الفريق الأبيض السابق ومصر المقاصة الحالي.

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من عودة مرسي مهاجم مصر المقاصة، خلال الفترة المقبلة.

واستقر الفرنسي على منح اللاعب فرصة أخيرة، للحكم على مستواه بشكل نهائي سواء بضمه أو صرف النظر عن الصفقة.

باسم مرسي لم يقدم المستوى المأمول منه في لقاء الكأس الأخير أمام الزمالك، على أن يلتقي الفريقان مجددًا يوم 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.

واشترط كارتيرون مشاهدة أي صفقة جديدة داخل المستطيل الأخضر قبل إصدار أي قرار سواء بالتعاقد أو صرف النظر.

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كارتيرون يحسم موقفه ضم نجم الزمالك السابق الزمالك

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