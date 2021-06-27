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عقب زيارتها لمركز مجدي يعقوب.. درة: فخورة بهذا الصرح الطبي العالمي

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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زارت الفنانة التونسية درة زروق، مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، واستمعت الفنانة لشرح من مسئولي المركز حول الطاقة الاستيعابية للمستشفى والخدمات التي يقدمها وعدد المستفيدين منها وأحدث التقنيات العلمية والبحثية المستخدمة بالمركز.

كما استمعت لشرح حول خطة توسعات مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لإنشاء مستشفى الجديد في القاهرة بطاقة استيعابية 120 ألف مريض ليصبح أكبر مركز متخصص لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشادت الفنانة درة زروق، بالإمكانيات الحديثة بمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، ورسالته الإنسانية في تقديم خدمات لعلاج مرضى القلب والأوعية الدموية سواء أطفال أو كبار السن مجانًا من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إتاحة البحث العلمي وتدريب الكوادر الطبية لإعداد أجيال من الأطقم الطبية المدربين على أعلى مستوى.

أنشئت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في عام 2008 على يد الدكتور الجراح مجدي يعقوب لتقديم خدمات طبية مجانية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية لمن هم في أمس الحاجة إليها وبالأخص الأطفال الأقل حظاً، فضلًا عن تدريب كوادر علمية وطبية وتمريضية شابة على أعلى المستويات الطبية الدولية، تقوم المؤسسة كذلك بتطوير الأبحاث في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الطبية الحيوية لدمج العلاج مع البحث وتطوير المواهب بطريقة غير مسبوقة في المنطقة بأكملها.

درة عقب زيارتها لمركز مجدي يعقوب في أسوان: فخورة بزيارة صرح طبي عالمي على أرض مصرية

زارت الفنانة التونسية درة زروق، مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، واستمعت الفنانة لشرح من مسئولي المركز حول الطاقة الاستيعابية للمستشفى والخدمات التي يقدمها وعدد المستفيدين منها وأحدث التقنيات العلمية والبحثية المستخدمة بالمركز.

كما استمعت لشرح حول خطة توسعات مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لإنشاء مستشفى الجديد في القاهرة بطاقة استيعابية 120 ألف مريض ليصبح أكبر مركز متخصص لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشادت الفنانة درة زروق، بالإمكانيات الحديثة بمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، ورسالته الإنسانية في تقديم خدمات لعلاج مرضى القلب والأوعية الدموية سواء أطفال أو كبار السن مجانًا من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إتاحة البحث العلمي وتدريب الكوادر الطبية لإعداد أجيال من الأطقم الطبية المدربين على أعلى مستوى.

أنشئت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في عام 2008 على يد الدكتور الجراح مجدي يعقوب لتقديم خدمات طبية مجانية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية لمن هم في أمس الحاجة إليها وبالأخص الأطفال الأقل حظاً، فضلًا عن تدريب كوادر علمية وطبية وتمريضية شابة على أعلى المستويات الطبية الدولية، تقوم المؤسسة كذلك بتطوير الأبحاث في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الطبية الحيوية لدمج العلاج مع البحث وتطوير المواهب بطريقة غير مسبوقة في المنطقة بأكملها.

درة عقب زيارتها لمركز مجدي يعقوب في أسوان: فخورة بزيارة صرح طبي عالمي على أرض مصرية

زارت الفنانة التونسية درة زروق، مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، واستمعت الفنانة لشرح من مسئولي المركز حول الطاقة الاستيعابية للمستشفى والخدمات التي يقدمها وعدد المستفيدين منها وأحدث التقنيات العلمية والبحثية المستخدمة بالمركز.

كما استمعت لشرح حول خطة توسعات مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لإنشاء مستشفى الجديد في القاهرة بطاقة استيعابية 120 ألف مريض ليصبح أكبر مركز متخصص لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشادت الفنانة درة زروق، بالإمكانيات الحديثة بمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، ورسالته الإنسانية في تقديم خدمات لعلاج مرضى القلب والأوعية الدموية سواء أطفال أو كبار السن مجانًا من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إتاحة البحث العلمي وتدريب الكوادر الطبية لإعداد أجيال من الأطقم الطبية المدربين على أعلى مستوى.

أنشئت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في عام 2008 على يد الدكتور الجراح مجدي يعقوب لتقديم خدمات طبية مجانية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية لمن هم في أمس الحاجة إليها وبالأخص الأطفال الأقل حظاً، فضلًا عن تدريب كوادر علمية وطبية وتمريضية شابة على أعلى المستويات الطبية الدولية، تقوم المؤسسة كذلك بتطوير الأبحاث في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الطبية الحيوية لدمج العلاج مع البحث وتطوير المواهب بطريقة غير مسبوقة في المنطقة بأكملها.

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