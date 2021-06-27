حقيقة اعتزال نجم الأهلي في نهاية الموسم

كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة اعتزال وليد سليمان بنهاية الموسم الحالي.

وكانت هناك العديد من التقارير الصحفية التي أشارت إلى، استقرار وليد سليمان على تعليق حذائه بنهاية الموسم الحالي.

حيث أكد الحديدي، أن وليد سليمان لا يُفكر في اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، خاصة وأن عقده مازال ممتدًا مع النادي لمدة موسم خلاف الموسم الحالي.

ولعب وليد سليمان مع النادي الأهلي في بطولة الدوري، منذ مطلع هذا الموسم 11 مباراة، نجح في إحراز 3 أهداف.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة، حقيقة كل ما تم تداولة عبر وسائل الإعلام، سواء صحفية أو تلفزيونية، عن حقيقة اعتزال وليد سليمان.