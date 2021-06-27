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محافظ القليوبية يتابع أعمال ترميم المباني المحيطة بقصر محمد علي بشبرا

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، المشروعات الجاري العمل بها، وذلك لدفع الأعمال بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، حيث استهل الجولة بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، كما تابع أعمال ترميم سور القصر من داخل معهد التعاون الزراعي وأعمال دهان بلدورات على جانبي الطريق.

ووجه المحافظ، بتشجير الشارع من الجانبين كما وجه بدهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.

كما تفقد أعمال ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، وينفذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميًا، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وسيتم الانتهاء من تنفيذ اللاند اسكيب قريبا، ومن جانبه وجه المحافظ الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر ويتم هذا من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري منطي، بعرض 10 أمتار وتكلفة 13.5 مليون جنيه، وقد تم التنسيق مع المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للانتهاء من نقل كابلات التليفونات مع توفير إمكانية نقل سوق الأحد الذي يتسبب بعرقلة الحركة المرورية كما وجه بإزالة القمامة مع توفير صناديق القمامة.

كما تابع المحافظ، أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد القطاعات الثلاثة بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت في جميع القطاعات، وجاري الانتهاء من رصف الإنترلوك على كورنيش ترعة الإسماعيلية، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير مع الانتهاء من تنفيذ التعديلات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تابع، أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، وذلك للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

وشارك في الجولة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافط، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية، والدكتورة أمل العسيلي مدير عام مديرية الطب البيطري.

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