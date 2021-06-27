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علا غانم: انفصلت عن زوجي دون "طلاق".. ولم أتزوج عن حب

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:37 م
علا غانم
علا غانم
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علا غانم .. يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل حياة الفنانين والفنانات ومشاهير المجتمع، ولاسيما من اعتدن إثارة الجدل وخلق حالة من "البلبلة.

علا غانم

وتصدرت الفنانة علا غانم تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأحد، الموافق الـ27 من يونيو 2021، بعدما أدلت العديد من التصريحات المثيرة، حول زواجها وطلاقها وبناتها.

علا غانم تعود من جديد

وحلت علا غانم ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس جابر، يوم أمس السبت، بعدما ابتعدت عن الظهور قرابة الـ4 سنوات.

سبب عودة علا غانم من أمريكا

وعادت علا غانم من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، من أجل حضور حفل زفاف ابنتها الكبرى كاميليا، لتستضيفها لميس في برنامجها المذاع عبر "أون".

حياة علا غانم الشخصية

وكشفت علا غانم العديد من التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية حيث أكدت عدم اعتزالها الفن موضحة سبب ابتعادها عنه لفترة مؤقتة والحصول على إجازة بمجرد تخرج بناتها من الجامعة، لأنها كانت في منزلة الأب والأم لهن.

أصعب مواقف علا غانم

وقالت علا غانم إن أصعب موقف مرت به في حياتها، هو عدم حضور حفل تخرج ابنتها بسبب تصوير أحد اعمالها الفنية، مؤكدةً قسوة الموقف.

تصوير علا غانم

وأضافت علا غانم: "التصوير كان واقف، لكن المنتج قعدني فترة وقتها في البيت تحت الطلب".

حياة علا غانم في أمريكا

وأشارت الفنانة علا غانم إلى أنها عاشت فترة في أمريكا دون أني يعلم أحد أنها تعمل ممثلة في مصر، وتابعت: "لكنهم عرفوا الأمر مؤخرًا، متابعة أنّها كانت تهرب من الجاليات المصرية والعربية هناك حتى لا يعرفونها".

سر إخفاء علا غانم عملها بالتمثيل

وأوضحت علا غانم انها كانت تخفي وجهها مضيفةً: "كنت بداري وشي ومش عاوزة حد يعرفني، لأني كنت عاوزة حريتي، قولت بقى كفاية السنين اللي ضاعت من عمري لازم يبقى فيه حرية، بس مش عاوزة أقول ضاعت لأني قدمت حاجات حلوة جدًا على مدار 18 سنة، اتاخدت فيهم من بيتي وبناتي، ولأني كنت ملتزمة وواخدة عهد على نفسي إن بناتي لما يطلبوا مني حاجة لازم تتحقق، عشان كده كنت بشتغل زي الحمار".

انفصال علا غانم دون طلاق

وحول حياته الشخصية، قالت علا غانم  إنها انفصلت عن زوجها دون طلاق، لتكون فرصة أخرى لها، لإمكانية العدول عن قرار الانفصال، خاصة أنّ زوجها كان مصرًا على عدم الطلاق ومراجعة نفسها مضيفة: "لم أراجع نفسي وما زالت مصرة على رأيي، لكن العلاقة مع زوجي الأول بدأت تتحول لصداقة ليكون بوسعنا التعاون معًا في تربية أبنائهم.

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