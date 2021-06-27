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لابيد: لدينا تحفظات جدية على مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، إن لدى تل أبيب تحفظات جدية على مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا.

 

وفي حديثه عن الإمارات، أكد لابيد أن زيارته لهذا البلد "ستكون تاريخية"، مضيفا أنه "حان الوقت كي تدعم الولايات المتحدة جهود التطبيع التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مكتب لابيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي سيلتقي بنظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم الأحد.

 

ولم يذكر البيان الإسرائيلي تفاصيل حول جدول أعمال المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني خلال زيارته لإيطاليا التي تستغرق يوما واحدا.

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