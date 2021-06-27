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"التحالف": تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه "خميس مشيط"

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
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 تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن،  اليوم الأحد، من تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط.

 وكانت قناة “الإخبارية” نشرت إحصائية بأعداد الانتهاكات لميلشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة الماضية.

 وأوضحت أن إجمالي انتهاكات ميلشيا الحوثي، فيما يتعلق بالصواريخ البالستية بلغت 372 صاروخاً.

 وأضافت أن إجمالي الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها المليشيا نحو المملكة بلغت، 659 طائرة، وقامت بإرسال 75 زورق مفخخ.

 وأكدت أن إجمالي انتهاكات الحوثي فيما يتعلق بالألغام البحرية بلغت 205 لغم بحري، و96292 مقذوف،فيما بلغت انتهاكات ميلشيا الحوثي بشأن وقف إطلاق النار بالحديدة 30527.

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