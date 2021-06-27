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القصير: لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة لوزارة الزراعة

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:22 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الفجر الاقتصادي
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أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير, أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة, خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في كافة المجالات سواء من خلال الهيئة الهندسية أو وزارة الإسكان وشركة الريف المصري الجديد, ومشروعات "حياة كريمة", مشيرا إلى أنه ينبغي على جميع الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية الحصول على جزء من هذه المشروعات حتى تتمكن من النهوض.

جاء ذلك خلال ترؤوس وزير الزراعة اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية لاعتماد الميزانية العمومية عن العام المالي (2019 / 2020), وكذا اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي (2021 / 2022), اليوم بحضور طارق الشربيني رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها.

وقال القصير - خلال الاجتماع - إنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظا على المال العام, وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين.. لافتا إلى أنه ستتم متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها, مؤكدا أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة. ووجه وزير الزراعة أيضا بضرورة الانتهاء من إعداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية واعتمادها.

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