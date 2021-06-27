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تسجيل صوتي.. يكشف خطة حسام حبيب للاستيلاء على أموال شيرين عبد الوهاب

الأحد 27/يونيو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتشرت الساعات الأخيرة تسجيل صوتى، لوالد المطرب حسام حبيب، يكشف عن مخطط حسام حبيب فى سرقة النجمة شيرين عبد الوهاب.

كما اعترف بحصول ابنه على أموالها، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار.


وانتشر التسجيل الصوتي بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، ليخرج والد الفنان حسام حبيب ليرد على هذا الكلام، قائلا "كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي".



وكانت قد انتشرت شائعات كثيرة حول انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، لكن شيرين نفت تلك الشائعات وأكدت أن علاقتهما جيدة جدا.



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