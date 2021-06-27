إنقاذ محفظ قرأن من التشريد في شوارع كفر الشيخ

تمكن أعضاء حملة كفر الشيخ بلا مشردين من نقل مسن،موظف بالمعاش لإحدى الدور بالمنصورة، إذ لاحظ أعضاء الحملة وجود رجل مسن 84 سنة في شوارع مدينة دسوق، وتبين أنه موظف على المعاش وخرج على الدرجة الثانية وكان يؤم المصلين ويقوم بتحفيظ أبناء المنطقة التي يقطن بها بمنزله، ونظرا لعدم زواجه، استولى أبناء أشقائه على منزله، وأخرجوه منه حسب أقوال أصحاب المحلات التي ينام بجوارها، والمعلومات التي توفرت لدى الفريق من خلال جمعها بمعرفتهم،كما تبين أنهم استولوا على معاشه الشهري.



وأكد شهود العيان وأهالي أحد الأحياء بمدينة دسوق، أن الرجل المسن يتميز بلسان رطب بذكر الله ودائم قراءة القرآن الكريم معبرين عن شكرهم للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لنقله لدار الإيواء ليقضي البقية الباقية من حياته، هناك.



وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يولي اهتماما بالحملة،لمنع تواجد من ليس لهم مأوى بالشوارع، لتوفير حياة كريمة لهم،في دار إيواء مناسب يضمن حياة مستقرة.



وفي وقت سابق، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهات المعنية في المحافظة، بنقل مسنين اثنين، الأول إلى دار رعاية في المنصورة، والآخر إلى دار رعاية أخرى في الجيزة.



وتمكنت الأجهزة المعنية، من نقل "م.م.ا." (51 عاما)، بلا مأوى، كان يجلس بجوار إحدى العمارات السكنية، بمدينة كفر الشيخ، إلى دار "بداية جديدة" في المنصورة بمحافظة الدقهلية.



ونقل "أ.م.ح." (75 عاما)، كان يقيم في شارع المصنع، وينتقل أحيانا للإقامة بجوار مسجد عباد الرحمن في تقسيم 2، حيث نقل إلى دار "الفريد" للرعاية الاجتماعية في محافظة الجيزة.



يأتي ذلك ضمن مبادرة "كفر الشيخ بلا مشردين"، التي أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال إلى عدد من دور الرعاية في كفر الشيخ والشرقية والإسكندرية.