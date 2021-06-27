استشاري نفسي: المرأة والرجل على نفس المستوى في الغباء العاطفي

قالت الدكتورة نانسي صميدة، استشاري الطب النفسي، ومؤلفة كتاب "هل أنت غبي عاطفيًا"، إن المرأة عاطفية بالطبع، ولكن المرأة والرجل على نفس المستوى من حيث الذكاء أو الغباء العاطفي، خاصة وأن بعض الرجال يستطيعوا أن يوظفوا مشاعرهم، ويعبروا عنها بأفضل الألفاظ، وبعض السيدات يكون لديهن مشاعر، ولا تستطيع أن تعبر عنها.



وتابعت "صميدة"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الغباء العاطفي يتحقق عندما يترك الإنسان مشاعره تقوده دون أن يتحكم فيها، مضيفة أن الإنسان الغبي عاطفيًا يشعر دائمًا بأن الشخص الآخر يقوم بالتنظير عليه، وهذا يحدث بسبب ضعف الثقة في النفس.



ولفتت إلى أن بعض السيدات تشعر بأنها قليلة في نظر زوجها، بالرغم من كونها جميلة، مشددة على ضرورة أن تحب المرأة نفسها، لكي ينعكس ذلك في سلوكها مع زوجها.



