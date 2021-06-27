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استشاري نفسي: الإنسان مثل الحيوان فيما يخص العاطفة

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نانسي صميدة، استشاري الطب النفسي، ومؤلفة كتاب "هل أنت غبي عاطفيًا"، إن اسم الكتاب يثير الجدل أو بـ"يجر شكل القارئ"، خاصة وأن الجميع يتحدث عن إمكانية تحقيق الذكاء العاطفي، ولا يتم الحديث عن تحنب الغباء العاطفي.

وتابعت "صميدة"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن "الغباء العاطفي" تعبير مجازي يعبر عن فوضى المشاعر والأحاسيس التي تحدث عند الإنسان، عندما يترك العنان لمشاعره لكي تقوده، مشيرة إلى أن الإنسان مثل الحيوان فيما يخص العاطفة.

ولفتت إلى أن العقل العاطفي يعني أن الإنسان يحكم على كل شيء من خلال العاطفة، موضحة أن العقل التحليل مهم للغاية، لأن الإنسان من خلال التحليل يستطيع التميز ما بين السلبي والإيجابي، واختيار الأصح، وبالتالي تنظيم المشاعر.

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