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مستشار رئيس الجمهورية يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا بمصر

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، تفاصيل تعاقد مصر على لقاح كورونا جونسون.

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد:"نسب جميع لقاحات كورونا في تقليل احتمالية الإصابة، تتراوح ما بين 60% حتى 80%، لكن الأهم نسبة الحماية من المضاعفات التي تصل أحيانا إلى 85%"، مضيفا: "لقاح كورونا يحمي من المضاعفات، لكنه لا يمنع انتقال العدوى".

وأضاف أن الحصول على أدوية منع التجلط بطريقة روتينية أمر في منتهى الخطورة، وتناولها بعد تلقي لقاح كورونا ليس شرطا، مناشدا المواطنين بعدم الحصول على أدوية منع التجلطات بدون إشراف طبي.

وأكمل: "الأعراض الجانبية للقاح كورونا بسيطة، وقد تكون بسببه أو لسبب آخر".

وحول ما يتردد بشأن الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا قال"سيكون بمثابة تطعيم ثاني، كون متوسط مدة التطعيم 6 شهور فقط" لافتا إلى أن من حصول على تطعيم لقاح كورونا قد يحتاج إلى تلقيه مرة أخرى بعد 7 أشهر.

وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بمصر، اقترب من 5 ملايين، موضحا أن لقاح جونسون ينتج في جنوب أفريقيا، ويتميز بأنه جرعة واحدة.

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