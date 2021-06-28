11 رسالة مهمة من وزيرة البيئة بشأن مشروع وحدات البيوجاز بمحافظة سوهاج

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت الوطنى_ مصر ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة وذلك لدعم إنشاء 61 وحدة غاز حيوي (منزلية وتعليمية) بمحافظة سوهاج، عقب نجاح التجربة بمحافظة المنيا، ومن أجل تعميم تكنولوجيا الوقود الحيوي في صعيد مصر.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة:





أ_أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التعاون يأتي في أطار دعم جهود الدولة نحو تحقيق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، من خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية في جميع القري المصرية بمختلف محافظات مصر.





2- أضافت الوزيرة أن تلك المبادرة سيقوم بتنفيذها داخل قري محافظة سوهاج عدد من الشركات الناشئة والتي تقدمت من خلال مناقصة تم طرحها لاختيار أفضل العناصر المنفذة.

3_ كشفت وزيرة البيئة أن النتائج المتوقعة لهذه المبادرة توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية في قرى محافظة سوهاج.





4_اوضحت فؤاد أن تكنولوجيا البيوجاز هي تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر.





5_ أشادت بالدور العظيم لمجلس النواب في اعتماد قانون تنظيم إدارة المخلفات والتي تقوم فلسفته ليس فقط على الإدارة المتكاملة للمخلفات ولكن أيضا الشراكة مع المجتمع المدني والنظر لقضية المخلفات من منظور اقتصادي وليس فقط من المنظور البيئي.





6- أكدت فؤاد مشروعات البيوجاز يعكس الشراكة الحقيقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمواطنين من أهالي القرى التي سيتم تنفيذ المشروع بها والمؤسسات التعليمية فهو نموذج يعكس اننا جميعا شركاء لتنمية هذا الوطن وهو ما تسعى الى تحقيقه القيادة السياسية.

7- وتابعت وزيرة البيئة أن مصر قد نجحت ايضا بمثل هذه المشاريع في تخفيض الانبعاثات وهو ما سيساهم في حل مشكلة تغير المناخ، فوحدات البيوجاز تعمل على تقليل حرق المخلفات وبالتالي تقلل من الانبعاثات.





8_ أشارت الوزيرة الي أن هذا النموذج يعكس ان الدولة والحكومة المصرية بكافة اطيافها قادرة على ربط مشكلة محلية في أصغر قرية بالريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة للمساهمة ودعم قضية عالمية مثل تغير المناخ.





9- واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مثل هذه المبادرات تهدف الى تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال دعم المجتمعات الريفية ورفع مستوى المعيشة بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة، وأيضا دعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكل المصريين.





10_ ولفتت الوزيرة الي أن الرؤية تشمل أيضا تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع من خلال انشاء وحدات تعليمية داخل مجموعة من المدارس الزراعية وجامعة سوهاج بهدف تطوير التعليم الفني الزراعي والذي سيترتب عليه خلق فرص عمل خضراء ستعزز من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة الى الاستعانة بشركات ناشئة في عملية تنفيذ الوحدات.





11_ وأكدت وزيرة البيئة أن الرؤية تشمل أيضا الحفاظ على نظام بيئي متكامل من خلال دعم التوافق البيئي وتوفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عال الجودة، مما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار للرفع من المستوى المعيشي داخل القرى المصرية.