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19 معلومة مهمة عن مشروع وحدات البيوجاز بمحافظة سوهاج

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:37 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت الوطنى_ مصر ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، وذلك لدعم إنشاء 61 وحدة غاز حيوي (منزلية وتعليمية) بمحافظة سوهاج، عقب نجاح التجربة بمحافظة المنيا، ومن أجل تعميم تكنولوجيا الوقود الحيوي في صعيد مصر.

وترصد "الفجر" في السطور التالية عن مشروع وحدة غاز حيوي (منزلية وتعليمية) بمحافظة سوهاج:

1_يهدف المشروع القومي تطوير قرى الريف المصري، من خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية في جميع القري المصرية بمختلف محافظات مصر.

2- سيقوم بتنفيذ تلك المبادرة داخل قري محافظة سوهاج عدد من الشركات الناشئة والتي تقدمت من خلال مناقصة تم طرحها لاختيار أفضل العناصر المنفذة.

3- تشمل النتائج المتوقعة لهذه المبادرة توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية في قرى محافظة سوهاج.

4- تكنولوجيا البيوجاز هي تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر.
5-تعكس مشروعات البيوجاز الشراكة الحقيقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمواطنين من أهالي القرى التي سيتم تنفيذ المشروع بها والمؤسسات التعليمية.

6- تعمل وحدات البيوجاز على تقليل حرق المخلفات وبالتالي تقلل من الانبعاثات.

7- تهدف مثل هذه المبادرات تهدف الى تحقيق رؤية مصر 2030،والتي تشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال دعم المجتمعات الريفية ورفع مستوى المعيشة بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة، وايضا دعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكل المصريين.
8- كما تشمل الرؤية تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع من خلال انشاء وحدات تعليمية داخل مجموعة من المدارس الزراعية وجامعة سوهاج بهدف تطوير التعليم الفني الزراعي والذي سيترتب عليه خلق فرص عمل خضراء ستعزز من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة الى الاستعانة بشركات ناشئة في عملية تنفيذ الوحدات.

9- وتتضمن الرؤية الحفاظ على نظام بيئي متكامل من خلال دعم التوافق البيئي وتوفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عال الجودة، مما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار للرفع من المستوى المعيشي داخل القرى المصرية.

10-وبموجب البرتوكول يقوم بنك الكويت الوطني - مصر بدفع تكاليف التنفيذ الى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة فى صورة منحة تقدر 1،500،000 جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيهًا مصريًا).

11_ كما سيقوم البنك بالمتابعة الفنية لإنشاء تلك الوحدات بمحافظة سوهاج.

12-وتقوم مؤسسه الطاقة الحيوية بإختيار الشركات المنفذة ومتابعة التنفيذ والاشراف الفني التام على التنفيذ بجميع مراحله وتشمل البناء والتشغيل لعدد (57) وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوي.

13-سيشارك الأهالي بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملئ المخمر جنبا الى جنب مع الشركات الموكله.

14-تهدف تلك الوحدات الى توفير مصدر طاقة جديد، متجدد، آمن، ومستمر للاستهلاك المنزلي، وتحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى من خلال التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر وتحسين خواص التربة.

15-كما سيتم البناء والتشغيل لعدد (3) وحدة تعليمية في المدارس الزراعية، على أن تشارك المدرسة مع الشركة الموكلة بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملئ المخمر.

18-تهدف تلك الوحدات الى نشر تكنولوجيا الغاز الحيوى في المدارس الزراعية، وتحسين جودة التعليم الفني وجعله مواكبًا للتقدم التكنولوجي، واتاحة التدريبات التطبيقية بهدف إتقان أداء العمليات الزراعية بكفاءة وفاعلية.

19-بناء والتشغيل لعدد (1) وحدة تعليمية متنقلة في جامعة سوهاج الموكلة الى المؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة والتى تهدف الى معالجة المخلفات العضوية الناتجة عن مطاعم الطلبة والكافتيريا، واستخدام السماد العضوي الناتج عن الوحدة كسماد للحدائق داخل حرم الجامعة.

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وزيرة البيئة سوهاج بوابة الفجر الفجر

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