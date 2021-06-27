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تفاصيل تعاقد مصر على لقاح "جونسون" المضاد لـ "كورونا"

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، تفاصيل تعاقد مصر على لقاح كورونا جونسون.

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تم التعاقد على 26 مليون جرعة من جونسون اند جونسون ينتج في جنوب إفريقيا وهو جرعة واحدة بمعنى 26 مليون جرعة يغطوا 26 مليون مواطن.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: "هدف الدولة زيادة التطعيمات لعمل مناعة جماعية تقلل انتشار الفيروس".

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