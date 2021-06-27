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تداول 22 سفينة حاويات وبضائع العامة بموانئ بورسعيد

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم اليوم  الأحد، تداول 22 سفينة حاويات وبضائع العامة بموانئ بورسعيد .

وأوضحت المنطقة، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات ، وغادرته 4 سفن ، وتتواجد على الأرصفة سفينتان ، ومن المنتظر وصول 3 سفن حاويات.

وأشار البيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول 4 سفن حاويات ، وغادرته سفينة بضائع عامة ،وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات ،ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية;لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن .

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