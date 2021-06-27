



ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم اليوم الأحد، تداول 22 سفينة حاويات وبضائع العامة بموانئ بورسعيد .





وأوضحت المنطقة، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات ، وغادرته 4 سفن ، وتتواجد على الأرصفة سفينتان ، ومن المنتظر وصول 3 سفن حاويات.





وأشار البيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول 4 سفن حاويات ، وغادرته سفينة بضائع عامة ،وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات ،ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية;لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن .