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نقل الشاعر أمل الطائر لمستشفى المنيل إثر تعرضه لوعكة صحية

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نقل الشاعر أمل الطائر إلى مستشفى المنيل اليوم، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية، وتدهور حالته، وأعلنت ذلك الصفحة الرسمية للشاعر.


وجاء المنشور كالآتي: "نقل الشاعر أمل الطائر إلى مستشفى المنيل التخصصي في حالة حرجة جدا، ارجو الدعاء له".

وكان قد تم نقل الشاعر أمل الطائر في شهر مايو الماضي، إلى مستشفى المعادي، حيث أجرى جراحة في القدم بسبب معاناته بمرض السكر.

وعانى الشاعر أمل الطائر في الشهور الماضية بعدد من الأزمات الصحية.

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