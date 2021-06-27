خبيرة تجميل تكشف أفضل طرق علاج البشرة المختلطة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن معرفة نوع البشرة قبل الإقبال على أي نوع علاج يُعد الخطوة الأهم والصحيحة لتجنب المشاكل والمضاعفات التي قد تحدث جراء استخدام أي منتج خاطئ على البشرة، ومن بين البشرة الجافة والبشرة الدهنية وجدت كلمة البشرة المختلطة وكما يسميها البعض البشرة المركبة أو البشر المتغيرة، ويشتكي البعض من عدم معرفة كيفية العناية بالبشرة المختلطة ومنح بشرتهن العناية الصحيحة بالرغم من توافر الكثير من المنتجات العناية الخاصة بها.



وأضافت "أبو السعود"، خلال لقائها مع الإعلاميين إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن بعض السيدات أصحاب البشرة المختلطة يهملون ترطيبها بحجة أنها تفرز الدهون بشكل طبيعي، أو خوفا من أن يؤدي ترطيبها إلى ظهور البثور وحب الشباب، ولكن هذا ليس صحيحا، وخاصة مع استخدام كريم بينكي الذي يُرطب ويغذي جميع أنواع البشرة وخاصة البشرة المختلطة والحفاظ عليها من علامات الشيخوخة.



وأوضحت أن بينكي يعتبر كريم تجميل وعلاجي ويقي من الشمس وظهور التجاعيد، ومختلف لأن كل مكوناته طبيعية ويحتوي على فيتامينات كثيرة ويحتوي على معادن وأحماض أمينية، ويعد الأنسب لجميع أنواع البشرة بما فيه البشرة المختلطة أو المركبة.



وتابعت: "كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، ويعمل على ترطيب الوجه والبشرة نتيجة لما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف، خاصة وأن كريم بينكى يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو ومستخلص الشاي الأخضر، الذي يعمل على تأخير شيخوخة البشرة، مؤكدة أن الكريم غير ضار للبشرة الجافة أو الدهنية أو حتى المختلطة وأفضل علاج فعال لها".



