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حارس مرمى روما مرشح للانضمام إلى برشلونة
الأحد 27/يونيو/2021 - 07:28 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه يوجد اهتمام من برشلونة الإسباني بضم حارس مرمى جديد من أجل التعاقد معه حتى يحل بديلاً للحارس الإحتياطي البرازيلي نيتو والمُرشح للرحيل عن النادي الكتالوني.
وأكدت
صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مسئولي البرسا قاموا بالاستفسار عن الإسباني
باو لوبيز حارس مرمى روما الإيطالي.
وأفادت
الصحيفة الإسبانية بأن لوبيز البالغ من العمر 26 عاماً مولود في إقليم كاتالونيا
وبدأ اللعب في صفوف جيرونا ثم إنتقل إلى إسبانيول ولعب موسم على سبيل الإعارة مع
توتنهام الإنجليزي.
وأشارت
الصحيفة الإسبانية إلى أن باو لوبيز إنضم إلى ريال بيتيس في صيف 2018 وأصبح الحارس
الأساسي للفريق وقدم آداء ممتاز لينضم إلى المنتخب الإسباني لأول مرة في نهاية عام
2018.
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