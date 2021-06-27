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حفلات أكبر مطربي العالم مع "sessions 360" على ديزر

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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العروض الافتراضية على الإنترنت ليست الطريقة الوحيدة لتجربة الاستمتاع بأداء موسيقي حي في المنزل، فمنصة بث الموسيقى العالمية Deezer، أطلقت "360 Sessions" الجديد، لتوفير تجربة الاستمتاع بأقوى الحفلات الحيّة لمستخدميها، حيث يمكن شعور المستمع وكأنه أمام المسرح، وذلك من خلال قائمة تشغيل جلسات Deezer الحصرية، حيث يستمع المستخدم إلى النجوم العالمية مثل Dua Lipa و Anne-Marie و Circa Waves يغنون حصريًا لمحبي Deezer. مع تجربة سوني الصوتية Sony 360 Reality Audi

وباستخدام تقنيات صوتية فائقة، توفر لك قائمة التشغيل المكوّنة من 28 أغنية تجربة مميزة وفريدة، فهذا يعني أن كل شيء من الأغنية بما في ذلك الغناء والآلات الفردية وحتى الجمهور المباشر يمكن سماعه كما لو كانوا في مواقع مختلفة داخل مساحة 360 درجة، والنتيجة النهائية هي شعور لا يصدق بـ"الواقعية"، كما لو كان الفنان داخل نفس الغرفة معك.

ويمكن للمستخدم الاستمتاع بـ "sessions 360" مع سماعات رأس عادية دون الحاجة إلى أجهزة خاصة، لكن ستحتاج فقط إلى الاشتراك في Deezer HiFi ، وهي خدمة عالية الدقة التي تقدمها خدمة البث، إذا كنت من مستخدمي Premium ، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بقائمة التشغيل، ولكن بصوت ستيريو كالمعتاد.

من جهته يقول جيروم كوك، مدير العمليات الخاصة والشراكات في Deezer: "أردنا توفير تجربة غنائية حيّة وحقيقية لمستخدمينا من خلال جلسات "Deezer 360 Sessions" الساحرة والواقعية، والتي ستجعل كل مستمع في قلب الحفل بشكل مباشر".

يمكن لمستخدمي Deezer HiFi الاستماع إلى قوائم التشغيل "360 Sessions" عبر التطبيق المستقل 360 بواسطة Deezer ، المتوفر على iOS و Android، كما يمكن للمستمعين استخدام سماعاتهم المعتادة للاستمتاع بـ 360 جلسة ولا حاجة إلى أجهزة خاصة ، على الرغم من أن المعجبين الذين يستخدمون سماعات رأس Sony المتوافقة مع تطبيق "Headphones Connect" سيستمتعون بتجربة محسّنة.

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