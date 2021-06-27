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أحمد سعد في أحدث جلسة تصوير: سكوت سكوت جت الملوك

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد سعد صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "سعد" تعليقا قائلا: " سكوت سكوت سكوت سكوت جت الملوك ملوك ملوك".

وكان أحمد سعد قد شارك أغنية "الملوك" عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "انا مش شايف فيكم حد.. انتوا عيال عايشين على الحك.. كل الناس عارفكوا على القد.. كل الناس عارفة انى غشيم.. عمرى فى يوم ما احتاجت لحد.. مش تفخيم والله بجد.. واقف وسط الكل اسد.. متربتش انى ابقى لئيم".

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