سفيرنا في العراق يكشف تفاصيل زيارة السسي إلى بغداد



وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق انتهت بالفعل، وتم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات خلال القمة، حيث صدر بيان يرصد ما تم تناوله خلال القمة.



وأضاف أن الانطباع عن زيارة الرئيس السيسي إلى مصر أكثر من إيجابي ورائع، حيث لأول مرة يزور رئيس مصري العراق من عام 1990، لافتا إلى أن هناك تقدير كبير للدور المصري.



وعن ملف سد النهضة، أكد السفير وليد إسماعيل، سفير مصر في العراق، أن هناك تأييد تام عراقي وأردني للموقف المصري في ملف السد.



كشف السفير وليد إسماعيل، سفير مصر في العراق، تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق، مشيرا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد.