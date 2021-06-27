موسيماني..زيدان الغلابة الذي جاء في نهاية الموسم فحقق ٣ بطولات دوري أبطال

تشابه كبير بين تعاقد النادي الأهلي المصري مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني و تعاقد نادي ريال مدريد الأسباني مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان، فزيدان جاء قبل نهاية الموسم مثلما حدث مع موسيماني ثم حقق زيدان لقب دوري الأبطال الغائب عن الريال مثلما فعل موسيماني مع الأهلي و اللقب الغائب عن الفريق حين ذاك و الصدفة هنا أن اللقبين كانو أمام الغريم التقليدي ، و يستمر التشابة فيما بينهم ليتواجدو في النهائي التاني علي التوالي فهل ينجح موسيماني في الفوز باللقب التاني علي التوالي و معادلة رقم زيدان بتحقيق الثالثة علي التوالي؟





في 4 يناير 2016 ، أعلن ريال مدريد إقالة المدرب رافاييل بينيتيز وفي نفس اليوم تم تعيين زيدان مدربا جديدا للنادي في عقد لمدة عامين و نصف ليحقق في أول موسم له دوري أبطال أوروبا علي حساب غريمة التقليدي أتلتيكو مدريد ليحصد اللقب الأوروبي الحادي عشر في تاريخ النادي بعد سنوات من الغياب ثم يحقق الثانية عشر في العام التالي ثم الثالثة عشر.





موسيماني جاء الأهلي بعد فسخ التعاقد مع فيلر يوم ١ أكتوبر ٢٠٢٠ ليتم التعاقد مع بيتسو و يتواجد في الأهلي من يوم ٢ أكتوبر و في يوم ٢٧ نوفمبر يحقق اللقب التاسع للنادي الأهلي بعد سنوات من الغياب و أيضا أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك مثلما فعل زيدان مع الريال ، و يكملها بالوصول إلى نهائي البطولة نفسها في العام التالي ليضرب موعد مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فهل ينجح في تحقيق العاشرة ليصبح أمام تحدي الحادية عشر؟!!



