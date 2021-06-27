خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

أكد مصدر خاص داخل النادي الأهلي لـ "الفجر الرياضي"، أن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء تلقي العديد من العروض المغرية خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تألقه وتقديم خدماته المميزة مع الفريق الأحمر.





وقال المصدر :" خلال الفترة الماضية تلقى اللاعب محمد شريف عرض مغري للغاية، وذلك بسبب تقديمه أفضل ما يمتلك مع فريقه في المباريات الماضية".





وأكمل :" محمد شريف أكد أنه يريد البقاء مع الفريق، ولا يهتم بالعرض المقدم له على الإطلاق ويريد التركيز مع الأهلي خلال الفترات القادمة".





واختتم حديثه :" شريف ينتظر نهاية الموسم من أجل اتخاذ القرار النهائي، وكذلك سيكون القرار لإدارة الأهلي بشكل مباشر، لكن حاليا لم يفكر في أي عروض".





يذكر أن الأهلي قد فاز على الترجي التونسي بمجموع أربعة أهداف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب وذهاب دوري أبطال أفريقيا. القناص المتألق حاليا مع المارد الأحمر أنهالت عليه العروض المغرية في الفترة الماضية، وذلك نتيجة تألقه وتقديم خدماته المميزة مع الفريق.



