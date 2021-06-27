Advertisements

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
ياسمين علاء - إيمان علاء
Advertisements
أكد مصدر خاص داخل النادي الأهلي لـ "الفجر الرياضي"،  أن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء تلقي العديد من العروض المغرية خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تألقه وتقديم خدماته المميزة مع الفريق الأحمر.

وقال المصدر :" خلال الفترة الماضية تلقى اللاعب محمد شريف عرض مغري للغاية، وذلك بسبب تقديمه أفضل ما يمتلك مع فريقه في المباريات الماضية". 

وأكمل :" محمد شريف أكد أنه يريد البقاء مع الفريق، ولا يهتم بالعرض المقدم له على الإطلاق ويريد التركيز مع الأهلي خلال الفترات القادمة". 

واختتم حديثه :" شريف ينتظر نهاية الموسم من أجل اتخاذ القرار النهائي،  وكذلك سيكون القرار لإدارة الأهلي بشكل مباشر، لكن حاليا لم يفكر في أي عروض".

يذكر أن الأهلي قد فاز على الترجي التونسي بمجموع أربعة أهداف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب وذهاب دوري أبطال أفريقيا. القناص المتألق حاليا مع المارد الأحمر أنهالت عليه العروض المغرية في الفترة الماضية،  وذلك نتيجة تألقه وتقديم خدماته المميزة مع الفريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاهلي الأهلي يرتدي الزي التقليدي الأهلي و كايزر تشيفز الأهلي قبل مواجهة الترجي

أخبار تهمك

لم تفقد الوعي.. تعرف على تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

منذ ساعة و 9 دقيقة

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ نصف ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة اعتزال نجم الأهلي في نهاية الموسم

منذ ساعة و نصف

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ 38 دقيقة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني..زيدان الغلابة الذي جاء في نهاية الموسم فحقق ٣ بطولات دوري أبطال

منذ 39 دقيقة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مدافع الأهلي يطلب 7 ملايين جنيه في الموسم

الأهلي ينهي إجراءات تجديد عقد "الشناوي" لمدة 5 مواسم

العروض الخليجية تنهال على نجم الزمالك

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

الأهلي يحسم مصير محمد شريف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

07:27 م

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

04:01 م

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

07:34 م

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة