خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

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خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه
الأحد 27/يونيو/2021 - 07:27 م
ياسمين علاء - إيمان علاء
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أكد مصدر خاص داخل النادي الأهلي لـ "الفجر الرياضي"، أن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء تلقي العديد من العروض المغرية خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تألقه وتقديم خدماته المميزة مع الفريق الأحمر.
وقال المصدر :" خلال الفترة الماضية تلقى اللاعب محمد شريف عرض مغري للغاية، وذلك بسبب تقديمه أفضل ما يمتلك مع فريقه في المباريات الماضية".
وأكمل :" محمد شريف أكد أنه يريد البقاء مع الفريق، ولا يهتم بالعرض المقدم له على الإطلاق ويريد التركيز مع الأهلي خلال الفترات القادمة".
واختتم حديثه :" شريف ينتظر نهاية الموسم من أجل اتخاذ القرار النهائي، وكذلك سيكون القرار لإدارة الأهلي بشكل مباشر، لكن حاليا لم يفكر في أي عروض".
يذكر أن الأهلي قد فاز على الترجي التونسي بمجموع أربعة أهداف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب وذهاب دوري أبطال أفريقيا. القناص المتألق حاليا مع المارد الأحمر أنهالت عليه العروض المغرية في الفترة الماضية، وذلك نتيجة تألقه وتقديم خدماته المميزة مع الفريق.
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