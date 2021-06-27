برلماني: قانون التحرش الجنسي الجديد يشمل مواقع التواصل الاجتماعي

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تشريعية النواب وافقت على مقترح حزب مستقبل وطن بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.



وتابع مغاوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن القانون يشمل أيضا الإيحاءات والتلميحات الجنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تقديم الأدلة.



وأشار إلى أن القانون سيعرض على الجلسة العامة، لعرضه على جميع الأعضاء، موضحا أن بعض الأعضاء طالبوا بتخفيض العقوبة المالية للمتحرش، كون الأسرة بأكملها ستتكبدها.

