Advertisements

برلماني: قانون التحرش الجنسي الجديد يشمل مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تشريعية النواب وافقت على مقترح حزب مستقبل وطن بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

وتابع مغاوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن القانون يشمل أيضا الإيحاءات والتلميحات الجنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تقديم الأدلة.

وأشار إلى أن القانون سيعرض على الجلسة العامة، لعرضه على جميع الأعضاء، موضحا أن بعض الأعضاء طالبوا بتخفيض العقوبة المالية للمتحرش، كون الأسرة بأكملها ستتكبدها.

أخبار تهمك

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ حوالي 6 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعة

موسيماني..زيدان الغلابة الذي جاء في نهاية الموسم فحقق ٣ بطولات دوري أبطال

منذ 41 دقيقة

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ 33 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة اعتزال نجم الأهلي في نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

لم تفقد الوعي.. تعرف على تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

07:27 م

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

04:01 م

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

07:34 م

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة