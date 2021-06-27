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حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن نهائي إفريقيا

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:29 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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حسين الشحات .. نجح النادي الأهلي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدم سحق نظيره الترجي التونسي ذهاباً وإياباً بـ4 أهداف نظيفة، ليضرب موعداً مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

حسين الشحات

وساهم النجم حسين الشحات في فوز فريقه ليلة أمس على الترجي، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، بعد تمريرة رائعة من أفضة ليهديها الشباك بطريقة رائعة.

رسالة حسين الشحات إلى الجمهور

وهنأ حسين الشحات نجم جماهير النادي الأهلي باتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا موجها رسالة قال فيها: "الحمد لله.. ليله كانت سعيدة ولكن مازلنا نعمل بقوة جميعا، خطوة تفصلنا ولكنها أهم خطوة لتحقيق حلم العاشره والاحتفال الحقيقى إن شاء الله.. ننتظركم فى المغرب جمهور الأهلى فى كل مكان".

مشاركات حسين الشحات مع الأهلي 

يُذكر أن اللاعب حسين الشحات شارك مع الأهلي في 90 لقاء، سجل خلالهم 20 هدفاً وصنع 16 هدف أخر، رغم تذبذب مستواه في الآونة الأخيرة، وتعرضه لانتقادات كبيرة.

ألقاب حسين الشحات مع الأهلي

وتوج حسين الشحات مع الأهلى بعدة ألقاب على رأسها الدورى الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وبانتظار اللقب العاشر.

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