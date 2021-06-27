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الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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بعد تفشي جائحة كورونا لمدة عامين ليس في العالم العربي فقط ولكن العالم الغربي وحصد آلالاف الأرواح وإصابة الملايين، أصبح سكان العالم أجمع يتحسسون أي خطر جديد من الممكن أن يظهر بعد هذا الوباء.


ومع بداية تفشي هذا الفيروس اللعين بدأت الدول في العالم أجمع يسعون نحو إيجاد لقاح مناسب من شأنه أن يخفف أعراض الإصابة وكذلك لاتزال الأبحاث متواجدة لإنتاج لقاح يساعد على التخلص بشكل نهائي من الفيروس.


وما أن نجحت بعض الدول في إنتاج بعض اللقاحات والتي بدورها تعمل على تخفيف أعراض كورونا إلا أن الفيروس اللعين تحور لينتج سلالة جديدة وهي "دلتا المنحور" بل وأيضا انتشر ما يسمى بفيروس "دلتا بلس" في بعض الأماكن.


بيان مهم من الصحة العالمية

ومع مرور الوقت تحاول دائما منظمة الصحة العالمية مفاداة العالم أجمع بأخر مستجدات هذا الفيروس اللعين ولكن كان من الصادم للغاية ما أصدرته اليوم، الأحد، بشأن خطورة فيروس "دلتا" على متلقي اللقاح.


وفي سياق متصل، كانت قد طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم من كافة سكان العالم، بالالتزام بارتداء الكمامات، وذلك في حال أيضا تم تطعيمهم بلقاحات كورونا المختلفة ضد "كوفيد 19".


ووجهت منظمة الصحة العالمية أيضا تحذير شديد اللهجة بشكل خاص موجه للذين قد تلقوا اللقاح وهو عدم حرية خلع الكمامات حتى في داخل الدول التي سمحت بالتجول دون إرتداء الكمامة نظرا لخطورة المتحور الجديد "دلتا".


إرشادات جديدة من الصحة

وفي بيانها، أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة الإلتزام بالتباعد الاجتماعي وهذا الإجراء يتم تطبيقه أيضا على من حصلوا على الجرعتين من اللقاح وذلك، لكي يتم حمايتهم بشكل جدي من متحور "دلتا" الجديد.


وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال تصريحاتها التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية والمحلية جملة لها وهي: "اللقاحات وحدها لن توقف انتقال المجتمع".


وخلال مؤتمر صحفي من مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، كانت قد قالت سيماو مع تفشي الفيروسات لابد وأن يلتزم الناس باستخدام الكمامات حتى وإن كانت في أماكن جيدة التهوية ومن بينها الحفاظ على نظافة اليدين والالتزام بالتباعد، وتجنب الزحام.


والغريب في الأمر أن التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية تتعارض مع ما قاله مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا وهو أن من تلقوا اللقاح يتمتعون بـ "درجة عالية من الحماية".

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